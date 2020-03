BREAKING NEWS: Stelistii s-au URCAT PE MALL pentru a-si arata sustinerea pentru medici! Anunt de ultima ora: ultrasii si-au facut ECHIPE de ajutor pentru batrani

Fanii FCSB s-au mobilizat pentru a sustine lupta impotriva coronavirusului.

Suporterii s-au urcat pe un mall din Berceni pentru a afisa un banner in care isi arata sustinerea pentru personalul medical intr-o perioada critica. Liderul ultrasilor, Gheorghe Mustata, spune ca fanii au creat echipe de ajutor pentru batrani si persoane bolnave. Le vor face cumparaturi pe perioada starii de urgenta decretate de autoritati.

"Mesajul nostru e facut pentru sustinerea medicilor din Romania, a asistentilor si a asisitentelor. Macar sustinerea noastra s-o simta, sa stie ca suntem alaturi de ei. Am facut 5 echipe cu 5 masini, vrem sa ajutam toti batranii care au nevoie de noi. Mergem sa le facem cumparaturile, sa-i ajutam cu tot ce putem. Vom ajuta oamenii din Sectorul 4, in zona noastra. Stim unde putem ajunge, la orice adresa din sector. Batranii sunt expusi la pericol, pe ei vrem sa-i ajutam. Speram sa scapam de aceasta boala cat mai repede", a spus Mustata pentru www.sport.ro si PRO TV.





Tweet FCSB Citeste si: