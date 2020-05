BREAKING NEWS: Spectacolele cu public s-ar putea relua din 15 iunie! Romania, prima tara care reia fotbalul CU SPECTATORI?

Spectacolele in aer liber s-ar putea relua din 15 iunie, anunta Digi 24.

Show-urile cu public ar urma sa se desfasoare in conditii stricte de securitate, anunta sursa citata.

Astfel, si meciurile de fotbal ar putea primi 'verde' din partea autoritatilor in aceeasi perioada, in limite stricte.



Fotbalul din Romania e asteptat sa revina in prima parte a lunii iunie. Sefii de la FRF si LPF cauta solutii pentru a disputa toate partidele ramase din playoff si playout. In B, se va disputa un playoff cu 6 echipe, in timp ce la a treia divizie se va juca numai un baraj intre primele doua echipe in 3 dintre serii. Cluburile cu un avans consistent, Aerostar si FC Universitatea Craiova, vor promova direct in B, de unde nu va retrograda nimeni.