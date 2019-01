BREAKING NEWS: Surpriza uriasa: Rivaldinho revine in Liga 1 si viseaza la titlu!!! Cu cine a semnat

Rivaldinho nu s-a adaptat in Bulgaria si revine in Romania!

Va juca in partea a doua a sezonului la Viitorul! Transferul a fost anuntat chiar de Gheorghe Hagi in conferinta de presa de azi.

"Am luat un fundas central de picior stang, care a jucat in primele doua ligi din Olanda. A jucat la un nivel foarte bun, a fost si capitan de echipa. Sper sa ne ajute, sa se adapteze la noi. L-am luat pe Eric pentru ca are calitate. Ritmul este altul, ii trebuie timp sa se obisnuiasca. Tarvoceanu e tanar, l-am luat si pe Rivaldinho. Incercam sa fim mai competitivi, dar am luat jucatori ca sa avem si alternative. Pot exista si plecari", a spus Hagi.

Rivaldinho a plecat de la Dinamo acum fix un an, liber de contract. In Stefan cel Mare, avea un contract de 8 000 de euro lunar. Pentru Levski, brazilianul de 23 de ani a jucat 12 meciuri si a marcat o singura data. Fiul lui Rivaldo a fost chinuit de accidentari.