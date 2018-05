BREAKING NEWS | Reactia lui CFR dupa anuntul ca Dan Petrescu a PLECAT de la Cluj

Super Dan a parasit Clujul. A plecat in vacanta. :)

Doar atat stiu sefii clubului, care anunta ca Petrescu este in continuare antrenorul CFR-ului. Unul dintre finantatorii clubului, Marian Bagacean, spune ca toate rezervarile pentru cantonamentele de vara au fost facute pe numele lui Petrescu. Antrenorul se va intalni abia zilele viitoare cu sefii clubului.

"Poate sa fie o chestie reala pe care Dan s-o fi dat sau nu. Am vazut ca in presa de 6 luni el tot pleaca de la noi. Dan e in concediu acum, stiu eu ce face el in concediu? Pe noi nu ne-a anuntat ca pleaca, nu am discutat cu niciun alt antrenor. Nu avem nimic reziliat in acest moment. Miercuri seara se intoarce la Cluj sau la Bucuresti si ma voi vedea cu el. Petrescu are biletele cumparate pentru cele doua cantonamente ale verii, de al Brasov si din Polonia, are cazarile pe numele lui. O sa vedem ce stabilim dupa ce se intoarce din concediu. Astazi inca e antrenorul nostru", a spus Bagacean pentru CJSport.ro.