Liga 1 va beneficia de un nou protocol medical in sezonul viitor: "L-am primit de la UEFA!" Anuntul facut de secretarul general al LPF

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal spune ca se va incerca implementarea unui nou protocol medical din sezonul viitor al Ligii 1.

Liga 1 va avea parte de un nou protocol medical din sezonul viitor. Actualul protocol s-a dovedit a nu fi foarte bine pus la punct, drept dovada si situatia incerta din acest final de sezon.

LPF a primit un protocol de la UEFA si se va incerca implementarea acestuia si in Liga 1.

"E clar ca ne-am dorit sa terminam competitia pe teren, am urmat recomandarile facute de UEFA de a respecta formatul initial al competitiilor organizate la nivel national.

Ne-am confruntat cu mai multe probleme pe care le stim cu totii, aceasta experienta a fost una pozitiva. Putem trage invataminte pentru a imbunatati protocolul medical din sezonul viitor. Am primit ieri un protocol de la UEFA aplicabil la nivel european si eu cred ca il vom putea implementa si la nivel national, exista testari cu 2-3 zile inainte de meci si testari in ziua meciului. Eu cred ca putem crea un cadru uniform raportandu-ne la acel protocol", a spus Justin Stefan la Ora Exacta in sport.