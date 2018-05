BREAKING NEWS | Gigi Becali a anuntat FALIMENTUL: "E CLAR daca se intampla asa ceva! Nu se poate altfel!"

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

FCSB nu mai are voie sa foloseasta in niciun fel marca Steaua, conform deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie! Becali atacase o decizie luata inca din decembrie 2016, conform careia nu mai poate face uz in niciun fel de marca Steaua!

Gigi Becali a anuntat falimentul echipei daca Florin Talpan va avea castig de cauza si in celalalt proces, iar FCSB va fi nevoita sa plateasca un prejudiciu de 37 de milioane de euro.

"FCSB nu are patrimoniu 37 de milioane de euro. E clar faliment daca se da decizia asta. Cum ceri 3,7 milioane de euro pe an cand tu ai marca de 3-4 ani si ai facut 40.000 de euro pe an? Nu se poate", a declarat Gigi Becali la ProX.