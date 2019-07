BREAKING NEWS | Dan Alexa nu mai pleaca de la Astra! Jucatorii l-au rugat sa ramana!  Decizie de ultim moment a clubului

Dan Alexa ramane la Astra.

Dupa ce a anuntat ca pleaca de la Astra dupa infrangerea cu Iasi (0-1), Dan Alexa a avut astazi o discutie de doua ore purtata intre el si jucatori, iar concluzia este ca Alexa s-a rezagandit si va ramane in continuare sa antreneze Astra. Alexa a fost impresionat de atitudinea jucatorilor, care l-au inconjurat, in frunte cu Denis Alibec si i-au cerut sa nu paraseasca clubul, anunta Prosport.

Si-a dat demisia dupa meciul cu Iasi



Antrenorul spune ca nu se poate implica in lupta pentru titlu cu lotul pe care il are la dispozitie si prefera sa renunte, desi n-au trecut decat doua etape de la startul sezonului. Echipele din Moldova l-au terminat pe Alexa: Astra a luat doar un punct in doua etape, acasa, cu Botosani (2-2).

"N-as vrea sa-l pacalesc pe domnul Niculae, echipa e mai modesta decat anul trecut. Ma gandesc sa renunt. Obiectivul de castigare a campionatului e greu de atins. Il respect foarte mult pe domnul Niculae. Nu stiu daca avem lot de play-off. Nu vreau sa-l pacalesc pe Niculae, il respect. E o decizie pe care am luat-o si cu asta, basta. Niculae mi-a oferit o sansa si dupa ce am refuzat o data Astra", a spus Alexa la Digisport.

La conferinta de presa de dupa meciul cu Iasi, Dan Alexa a spus clar: "Mi-am dat demisia"