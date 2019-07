BREAKING NEWS: DAN ALEXA PLEACA DE LA ASTRA DUPA DOUA ETAPE: "Nu vreau sa-l pacalesc pe Niculae, rup legatura cu absolut TOATA LUMEA"

Dan Alexa renunta la Astra dupa infrangerea cu Poli Iasi!

Antrenorul spune ca nu se poate implica in lupta pentru titlu cu lotul pe care il are la dispozitie si prefera sa renunte, desi n-au trecut decat doua etape de la startul sezonului. Echipele din Moldova l-au terminat pe Alexa: Astra a luat doar un punct in doua etape, acasa, cu Botosani (2-2).

"N-as vrea sa-l pacalesc pe domnul Niculae, echipa e mai modesta decat anul trecut. Ma gandesc sa renunt. Obiectivul de castigare a campionatului e greu de atins. Il respect foarte mult pe domnul Niculae. Nu stiu daca avem lot de play-off. Nu vreau sa-l pacalesc pe Niculae, il respect. E o decizie pe care am luat-o si cu asta, basta. Niculae mi-a oferit o sansa si dupa ce am refuzat o data Astra", a spus Alexa la Digisport.

Antrenorul s-a referit si la incidentul cu Anamaria Prodan de la finalul meciului cu Botosani. Alexa il ataca pe Becali si spune ca patronul de la FCSB e o mare dezamagire pentru el.

"M-a deranajat foarte mult reactia oamenilor care ma cunosc. De exemplu, Gigi Becali. Atunci cand ii e greu unui om, nu vii sa-l lovesti. E o mare dezamagire pentru mine, aveam alta impresie despre el. Cine ma stie, isi da seama ca nu se pune problema de a nu ma impune in vestiar. Nu a fost un moment placut pentru mine. Am fost suparat pe Ana, si-a cerut scuze. Acum vreau o perioada de liniste, sa rup orice fel de legatura cu absolut toata lumea", a mai explicat Alexa.