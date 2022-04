Brazilianul Wesley își anunță revenirea în România: ”Vin la vară. Mă duc la Gigi Becali, la palat”

Mai în glumă, mai în serios, omul care a ”rupt plasele” în Liga 1 spune că, la vară, la vizita România. ”Mă duc la Gigi Becali la palat”, spune sud-americanul, care îl va vizita și pe fostul său patron de la Vaslui, Adrian Porumboiu.

Wesley își anunță revenirea în România!

„O să vin în vară și mă duc la Gigi Becali la palat, cu voi presa, cu televiziunea și îi duc un platou de mici. Berea să o dea el că are mai mulți bani ca mine! Și mă duc să îl văd și pe Porumboiu la `Țărănoaia`, la Vaslui. Așa să îi transmiteți. Vorbesc serios! Chiar nu glumesc! Sigur s-ar bucura și Gigi Becali.

Nu știu dacă mai vrea jucători străini. Fac eu pregătire o lună de zile și joc dacă mă mai vrea. Să mă bage cinci minute, dau gol și ies afară. Glumesc

Câți ani am jucat în România, deși am fost aproape să ajung la Steaua (n.r.- FCSB), nu am vorbit niciodată cu Gigi Becali față în față! Niciodată. Nu am avut ocazia. Eu la Vaslui, el la București, nu ne-am întâlnit”, a declarat Wesley, pentru Fanatik.

Wesley a marcat 77 de goluri în România pentru FC Vaslui și Poli Iași.