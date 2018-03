Bratu: "Nu mi-e usor la Dinamo, am slabit deja 2 kg!" Ce se intampla cu Rat

Florin Bratu are zile grele la inceputul mandatului la Dinamo.

Bratu dezvaluie ca se chinuie sa-i motiveze pe jucatori in playout, iar startul sau ca antrenor in Stefan cel Mare e difici. Bratu a slabit deja 2 kg de cand a preluat echipa de la Miriuta.

"Ne asteapta o deplasare foarte grea si un meci dificil. Jucam cu o echipa calificata in semifinalele Cupei Romaniei si este dificila pe teren propriu. La acest meci, Botosani porneste ca favorita. Am facut un meci bun cu Gaz Metan, dar mai avem multe de aratat. Dinamo duce lipsa de rezultate si de incredere.

Jucatorii trebuie sa se obisnuiasca cu ideea ca jucam in play-out. Aici suntem, aici am ajuns. Trebuie sa revina bucuria de a juca, de a se antrena. Nu e usor pentru mine la Dinamo. Am slabit vreo 2 kilograme. Dar imi place.

Sunt ceva probleme cu accidentarile. Nemec a inceput abia ieri antrenamentele cu echipa, Palici inca nu. Probabil vor fi apti in saptamanile viitoare", a spus Florin Bratu la conferinta de presa.

Razvan Rat se antreneaza cu Dinamo, insa inca nu a semnat. "Rat se antreneaza cu noi. Nu s-a luat nicio decizie. Vom vedea in cele doua saptamani ce se va intampla cu Razvan Rat", a spus Bratu.

Dinamo o intalneste pe Botosani in al doilea meci din playout.