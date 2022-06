Boloni, atras de două proiecte din Liga 1: „Nu am nevoie să fiu în lumina reflectoarelor, am fost destul!” 

La începutul lui 2022, Laszlo Boloni (69 ani) a fost ofertat pentru a prelua echipa națională. Doar că nu s-a înțeles cu Răzvan Burleanu (37 ani) și Mihai Stoichiță (68 ani) în privința obiectivului interimar, iar FRF s-a orientat către Edward Iordănescu (44 ani) pentru postul de selecționer.

Proaspăt instalat la Metz, în Liga 2, Boloni a precizat că nu a revocat definitiv posibilitatea de a antrena în România. De altfel, tehnicianul a mărturisit că îi sunt pe plac două proiecte din Liga 1, în care nu se regăsesc granzii FCSB, CFR Cluj sau Universitatea Craiova.

Boloni: „Acasă înseamnă România, acasă înseamnă Târgu Mureș!”

„De ce nu? Sigur, eu nu am închis niciodată poarta. Am intenția totuși să închid odată cercul, asta înseamnă că trebuie să mă duc acasă. Acasă înseamnă România! Și mai mult, acasă este Târgu Mureș. Dar acasă poate fi echipa națională sau altceva, și când spun asta poate fi doar o echipă din prima divizie.

Am câteva echipe, nu ascund faptul că Sepsi este o echipă simpatică pentru mine și vă închipuiți de ce. Tot la fel de simpatic îmi este și domnul Iftime, pe care l-am cunoscut în Franța. Aș putea să mă duc la asemenea echipe, nu neapărat din prima linie, nu am nevoie să fiu în lumina reflectoarelor, am fost destul”, a declarat Laszlo Boloni pentru digisport.

De-a lungul carierei, fostul internațional român le-a pregătit pe Nancy, echipa națională a României, Sporting, Rennes, AS Monaco, Al-Jazeera, Standard Liege, Al-Wahda, Lens, PAOK, Al Khor, Al-Ittihad, Antwerp, Gent și Panathinaikos.