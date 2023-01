FCSB a terminat anul calendaristic pe locul trei în clasamentul Superligii, iar echipa din Berceni a plecat deja în cantonament în Antalya, dar fără Bogdan Rusu, care a reziliat cu „roș-albaștrii”.

Bogdan Rusu se află deja în contact cu o altă echipă din Superligă, după ce a reziliat cu FCSB: „Am negociat cu ei!”

La câteva zile după ce a plecat de la formația dirijată în acest moment de Mihai Pintilii, Bogdan Rusu a evidențiat faptul că a vorbit deja cu CS Mioveni, dar la fel de bine poate primi oferte și din străinătate.

„Sunt acasă. Nu am făcut încă pregătirea, sunt în vacanță. De abia am fost să reziliez. Am negociat cu cei de la Mioveni, dar momentan nu e nimic concret. Aștept și alte oferte de afară, am vorbit cu cineva. Nu am voie să joc la a treia echipă, da.

Am înțeles că am voie să joc în campionatele nordice, care au alt sistem competițional. Eu îmi doresc să revin la Mioveni să joc pentru că-mi doresc să nu stau pe tușă până la vară. Nu vreau să zic că vor să profite de faptul că nu pot să joc la altă echipă din România.

Ei știu cel mai bine ce vor, dacă doresc să salveze echipa sau să pice. Din câte am înțeles, da (n.r. dacă a veni Dică la Mioveni)”, a speficiat Bogdan Rusu, potrivit Digi Sport.

Bogdan Rusu nu a acceptat să se pregătească cu echipa a doua a FCSB-ului

Atacantul adus de la CS Mioveni pentru 250.000 de euro a confirmat că nu mai este jucătorul roș-albaștrilor. De asemenea, Bogdan Rusu a mărturisit că FCSB a fost o experiență benefică pentru cariera sa, având șansa să joace în cupele europene, doar că nu a putut accepta să se antreneze cu echipa secundă.

„Am reziliat contractul cu FCSB, sunt jucător liber de contract. Am varianta CS Mioveni, dar și o echipă dintr-un campionat care încă nu a început, vezi China, țările nordice, Lituania, Letonia, Kazahstan. Ce pot să spun de FCSB?

Un grup frumos, puternic, o experiență bună pentru mine, am jucat în UEFA Conference League cu formații mari precum Anderlecht sau West Ham. Eu nu m-am antrenat cu cei de la FCSB anul acesta, nu am făcut niciun scandal, cum s-a scris.

Conducerea mi-a transmis că soluția este să merg la echipa secundă. Eu nu accept acest lucru. Nu am fost niciodată genul de jucător care să stea pe bară și să primească banii. Puteam foarte bine să fac asta până la vară”, a declarat Bogdan Rusu pentru PlaySport.