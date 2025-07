Alex Dobre a marcat în prima repriză a înfruntării ambele goluri ale celor de la Rapid.

Bogdan Andone: ”După meciul cu FCSB vom trage linie!”

Bogdan Andone, suspendat pentru meciul cu Rapid, a recunoscut că i-a fost dificil să stea departe de marginea terenului și să nu dea indicații în timpul jocului, însă antrenorul a ținut să laude atitudinea elevilor săi.

Antrenorul spune că experiența celor de la Rapid și-a spus cuvântul și crede că elevii săi ar fi trebuit să fructifice o parte din ocaziile create în prima repriză a jocului. De altfel, Bogdan Andone a transmis că în funcție de cum vor arăta rezultatele piteștenilor din următoarele meciuri, ar putea implementa un sistem mai pragmatic la echipă, mai puțin riscant. Cel mai probabil, schimbarea va veni după meciul cu FCSB, a mai spus antrenorul.

”E greu să nu fiu pe bancă, e greu de remediat greșelile din timpul jocului. Va trebui să găsesc o cale să fiu lângă eechipă pentru că e important să fiu lângă echipă. A câștigat echipa mai experimentată care a gestionat mai bine momentele jocului. Golul acela le-a dat liniște, încredere. Noi am încercat să găsim soluții, dar din păcate nu am reușit să fructificăm ocaziile foarte mari din prima repriză. Pe final de repriză am primit și al doilea gol după o înșiruire de nesincronizări, de indecizii, au fost trei mingi consecutive jucate cu capul de cei de la Rapid. Execuția lui Dobre a fost foarte bună. Ocazii mari ratate de noi și puține ocazii ale Rapidului din care au marcat.

Sunt mulțumit din prima zi că Liga 1 e altceva ca intensitate, ritm, valoare individuală, experiență a echipelor adverse. Nu ne permitem să facem greșeli și va trebui să gestionăm bine momentele jocului. Azi am făcut multe lucruri bune, sunt mulțumit de atitudinea băieților, darr va trebui să fim mai echilibrați. Va trebui să adunăm puncte chiar și pe fondul unui joc mai puțin plăcut. La finalul campionatului, punctele vor fi importante, va trebui să rămânem în Liga 1. Vom încerca să jucăm. Dacă nu vom reuși să stângem puncte în următoarele meciuri, cu siguranță vom trece la un sistem mai pragmatic, mai puțin estetic, care să ne permită să dăm un gol și să câștigăm un meci cu 1-0. Ăsta va fi viitorul. După meciul cu FCSB, după etapa a 8-a vom trage linie, vom vedea câte puncte avem și cum va fi jocul nostru”, a spus Bogdan Andone după meci.