Billel Omrani vrea să schimbe naționala! Atacantul lui CFR Cluj a reprezentat Franța la juniori

Atacantul echipei CFR Cluj Billel Omrani a declarat, într-un interviu pentru Onze Mondial, că ar fi o mândrie să joace pentru naţionala Algeriei şi un vis să poată evolua la Cupa Africii pe Naţiuni.

Billel Omrani vrea să joace pentru Algeria

"Algeria... Există nume mari pe postul de atacant în această echipă. Locurile sunt scumpe, nu are rost să ne minţim. Nu degeaba echipa a câştigat CAN şi Cupa Arabă. Nicio înfrângere în 33 de jocuri, e impresionant! În plus, echipa joacă. Orice jucător ar dori să facă parte din această selecţionată. Personal, cred în destin.

Dacă aş fi chemat, aş fi cel mai fericit. Astăzi, acesta este mai mult un obiectiv decât un vis. Ar fi o mândrie să-mi reprezint ţara, atât pentru familia mea, cât şi pentru mine”, a declarat Billel Omrani, înainte de a spune ce crede că va face Algeria la ediţia CAN care începe luna viitoare:

"Victorie, încă o dată. Algeria este una dintre favorite, clar. Va trebui să dovedim că suntem cea mai bună echipă africană. Va fi mult mai greu acum, pentru că toată lumea ne va aştepta. Să pot participa la această competiţie ar fi un vis pentru mine!", a mai spus Omrani.

În vârstă de 28 de ani, Omrani a jucat în 28 de meciuri pentru CFR Cluj în toate competiţiile în acest sezon şi a marcat şapte goluri.

Billel Omrani este născut în Franţa, din părinţi algerieni. El a debutat în fotbalul profesionist la Olympique Marseille şi a mai jucat la Arles-Avignon, unde a fost împrumutat un sezon. La Cluj, el este din 2016. Ca junior, Omrani a fost convocat la naţionalele Franţei under 19, 18 şi 17.

