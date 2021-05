Becali, discurs incredibil: "Am vorbit cu Mirel, voia sa-l ia la nationala. De cand a venit la noi, e praf! Nici nu-l mai bag!" Jucatorul pe care l-a trecut pe lista neagra

In momentul transferului, Becali anunta ca a dat lovitura!

Ionut Vina a semnat pe 5 ani cu FCSB in iulie 2019. Dupa ce a impresionat in primele jocuri, mijlocasul de 26 de ani a fost folosit tot mai putin. Becali spune ca a vorbit cu Radoi dupa ce aceta a fost numit selectioner, acum un an si jumatate. Mirel planuia sa-l aduca la nationala.

Pentru a-l lua de la Viitorul, Becali i-a platit lui Hagi 700 000 de euro.

"De Vina mi-a zis si Mirel dupa ce l-am luat: 'Gata, nasule, am solutie la mijloc'. Cand a venit la noi... praf. Daca esti inter... Cate goluri ai dat? Niciunul. Cum sa fii tu inter? Nu-l mai bag deloc, mi-am luat gandul de la el", a spus Becali pentru Digisport dupa 2-2 cu Sepsi.

Vina a prins in total 46 de meciuri la FCSB in ultimele doua sezoane. Daca in primul an a jucat titular in 12 partide, in campania curenta n-a intrat din primul rand decat in 8 randuri. De 7 a fost inlocuit. In ciuda problemelor mari de lot pe care le-a avut la Sfantu Gheorghe, FCSB n-a apelat la Vina niciun minut. Fotbalistul s-a incalzit, dar degeaba. Pe teren au intrat Buziuc, Perianu si Nita. Becali a preferat sa nu faca doua modificari.