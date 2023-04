Modul în care a fost arbitrată partida Rapid - FCSB 1-0 de brigada condusă de Horațiu Feșnic l-a revoltat pe Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor.

Gigi Becali: ”Dacă ies eu, se alege praful!”

Omul de afaceri s-a arătat indignat de faptul că arbitrul clujean nu le-a acordat două cartonașe roșii gazdelor, iar spre miezul nopții s-a dezlănțuit într-o intervenție TV în care a făcut trimiteri dure și spre șeful FRF, Răzvan Burleanu.

Becali a susținut, în conferința de presă de peste o oră susținută la reședința sa din Aleea Alexandru, că alți doi patroni îi vor urma exemplul și se vor retrage din fotbal: rivalii Adrian Mititelu, de la FCU Craiova, și Mihai Rotaru, de la Universitatea Craiova.

"Păi, dacă ies eu, se alege praful. Ies eu, iese Mititelu, iese Rotaru! Nu îi mai interesează. Ei aveau ambiții cu mine. Acum, ce să facă? Rămâne Șucu", a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali vrea să renunțe la fotbal, după Rapid - FCSB, 1-0

Imediat după înfrângerea cu Rapid, 0-1, Gigi Becali a dezvăluit că i-a trimis un SMS lui Răzvan Burleanu și s-a arătat deranjat de arbitrajul brigăzii conduse de Horațiu Feșnic. A doua zi, omul de afaceri a convocat ziariștii și reporterii la palat, pentru a anunța că va renunța la fotbal pentru că nu mai dorește să treacă prin asemena emoții distructive.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu... gata. Am terminat. Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, a declarat Gigi Becali a doua zi după Rapid - FCSB, 1-0.