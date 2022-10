Becali a tunat după victoria FCSB-ului: ”'Bufa-bufa'! Păi ce facem aici? I-am cerut explicații lui Dică”

Chiar dacă FCSB a obținut prima victorie după o lună și jumătate în Superliga, patronul vicecampioanei nu este mulțumit de jocul echipei sale. Becali a transmis un mesaj clar: vrea ca FCSB să-și domine autoritar adversarul.

„Azi sunt fericit, dar dacă ne gândim la viitor nu mai sunt fericit. Nu ai cum, dacă nu joacă echipa. Am avut noi șuturi pe poartă, am meritat victoria, am avut și bară. Dar dacă ai 2-1 și după nu poți să legi 4-5 pase. Nu avem posesia. Știți că erau vremuri când mâncam bătaie și nu aveam nicio problemă.

Gigi Becali: ”I-am cerut explicații lui Dică”

Nu știu să explic, nu știu ce să zic. Noi câștigăm din valoarea jucătorilor. Nu mă interesează stastistica pe mine. Eu vrea să dominăm adversarul, iar mingea să fie la noi.

E adevărat că te retragi, dar când primești mingea nu dai în ea 'bufa-bufa', că ești Steaua, nu ești Târgoviște. Păi ce facem aici?

(...)

I-am cerut explicații (n.r. - lui Nicolae Dică). El spune ca să avem posesia trebuia să construim cu fundașii centrali. Păi nu am făcut așa niciodată. El vine cu statistica, 61% posesie. Eu mă refer la siguranța jocului. Poate să fie 2-1 și să nu ai emoții. Dar vreau să am siguranța jocului. Noi nu avem asta”, a spus Becali, la Digi Sport.

Pentru FCSB urmează meciul cu Silkeborg din Conference League. Partida poate fi urmărită joi, de la ora 19:45, ÎN DIRECT pe PRO ARENA și VOYO.

În urma victoriei cu FC Argeș, FCSB a ajuns la 11 puncte și a urcat pe locul 13, peste Universitatea Cluj, dar cu un meci mai puțin.

În următoarea rundă, echipa lui Nicolae Dică va juca în deplasare, cu Petrolul Ploiești, iar FC Argeș, care a rămas pe locul 11, va primi vizita celor de la Universitatea Craiova.