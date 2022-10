FCSB - FC Argeș 3-2 | Piteștenii, nemulțumiți de deciziile arbitrului: „Mirel Rădoi a avut dreptate: 'un arbitraj șmecheresc'!”

FCSB și-a câștigat restanța cu FC Argeș, 3-2, la capătul unui meci nebun. Victoria roș-albaștrilor a venit în minutul 87, când Andrei Cordea (23 ani) a fructificat centrarea lui Alexandru Pantea (19 ani) și i-a adus vicecampioanei României prima victorie în Superligă după o lună și jumătate de secetă.

Andreias Calcan contestă penalty-ul primit de FCSB

Andreias Calcan (28 ani) l-a învins pe Ștefan Târnovanu (22 ani) în debutul partidei, în minutul 5, ca în repriza a doua să-l faulteze pe Valentin Crețu (33 ani) în careu. Cu toate acestea, atacantul lui FC Argeș consideră că arbitrajul a fost în favoarea FCSB-ului și că arbitrul a acordat mult prea ușor penalty.

„Pierdem meciul pe final. Cred eu că meritam mai mult în sera asta. Despre arbitraj nu aș vrea să vorbesc, dar domnul Mirel Rădoi cred că avea dreptate: 'un arbitraj șmecheresc'. Și la faza penalty-ului și la alte faze, auturi, cornere, totul pentru ei. Așa s-a simțit, așa s-a văzut. Și noi cred că am avut penalty la Garita, cred că a fost penalty clar, dar nici nu s-a dus să vadă. Trebuia să verifice, nu?

Crețu a pasat, a vrut să plece la un-doi, și a intrat în mine. Am pus mâna pe el. Eu cred că a fost înainte de a intra în careu. M-au uitat la om nu m-am mai uitat după minge. Eu nu cred că a fost. Mi se pare foarte ușor acordat.

Am avut ocazii. Cred că în prima repriză nu am evitat jocul. Am avut ocazii și trebuia să marcăm. În a doua repriză am cedat deliberat terenul și au venit peste noi. Nu am mai putut ține de minge”, a declarat Andreas Calcan la finalul meciului.

În urma victoriei cu FC Argeș, FCSB a ajuns la 11 puncte și a urcat un loc în clsament, până pe 13, peste Universitatea Cluj, dar cu un meci mai puțin.

În următoarea rundă, echipa lui Nicolae Dică va juca în deplasare, cu Petrolul Ploiești, iar FC Argeș, care a rămas pe locul 11, va primi vizita celor de la Universitatea Craiova.

Pentru FCSB urmează meciul cu Silkeborg din Conference League. Partida poate fi urmărită joi, de la ora 19:45, ÎN DIRECT pe PRO ARENA și VOYO, dar și LIVE VIDEO pe www.sport.ro.