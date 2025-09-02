Panduru a ales jucătorii care l-au impresionat cel mai mult, cu o mențiune specială pentru un atacant care l-a "fermecat". Echipa propusă de Panduru este dominată de fotbaliști de la echipele din Oltenia, aflate în formă maximă în acest debut de campionat.



Dezbateri aprinse pe fiecare post

Pentru poarta, Panduru a fost tranșant în favoarea lui Anestis. "Aici nu cred că se pune problema, meciul cu CFR e spectaculos! Şi la Craiova a scos nişte şutane!", a punctat fostul mijlocaș la Primasport.



La capitolul defensiv, alegerea pentru flancul stâng a fost rapidă, Panduru optând fără ezitare pentru Borza. În centrul apărării, fostul internațional l-a remarcat pe Tudose, căruia i-a transmis un sfat: "Mi-ar plăcea să îl văd cu mai mult curaj, urcă şi cu mingea, joacă, du-te în faţă cu mingea, trebuie să mai muncească, tupeu are. Ceva calitate are".



La închidere a fost preferat Gnahore, în fața lui Băluță, pentru posturile ofensive, alegerile au fost Cîrjan și Cisotti.



Surpriza a apărut pe flancul drept al atacului, unde a fost nominalizat tânărul Bană, despre care Panduru a spus: "E surpriza plăcută de la under, e singurul under din listă. Arată ceva!".



Vârful de lance al echipei ideale a fost însă jucătorul care l-a impresionat cel mai tare pe Panduru. Fostul internațional a fost cucerit de evoluțiile lui Nsimba, atacantul Craiovei. "Nsimba mi s-a părut că a fost bun. Faza de la meciul cu Botoşani... vai de capul meu! Mi-a plăcut mult de tot!", a încheiat acesta.

