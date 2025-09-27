Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, în ”Primvs Derby”, în meciul care a contat pentru etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României. Banner cu venin în Petrolul - Rapid. Alex Dobre, luat la țintă: ”În Giulești mereu e presiune, că...”



În actul secund al meciului a intrat și Alex Dobre, care inițial a fost lăsat pe bancă de Costel Gâlcă pentru ”Primvs Derby”. Odată cu intrarea fotbalistului evaluat de site-urile de specialitate la 2,3 milioane de euro, a apărut și un banner printre suporterii Petrolului. ”Dobre, în GIulești mereu e presiune, că stați pe linii de înaltă tensiune”, a fost mesajul ironic afișat de fanii ”lupilor galbeni” pe ”Ilie Oană”. Dobre a venit la Rapid în octombrie 2024 și e la primul contact cu Superliga României. El a mai fost legitimat la Famalicao, Dijon, Bournemouth, Wigan, Yeovil Town, Rochdale și Bury. Atmosferă nebună pe ”Ilie Oană”



Petrolul - Rapid, înainte de meciul direct Fanii lui Rapid au ajuns la Ploiești și se îndreaptă în momentele de față către stadion. Se anunță full house pe ”Ilie Oană” și un meci palpitant, având în vedere și rivalitatea dintre cele două grupări. Ploieștenii se află pe locul 14 înainte de această partidă, cu doar șase puncte după zece runde, și vânează un rezultat pozitiv în fața unei echipe care vine, de asemenea, după un alt moment complicat.

Rapid a pierdut primul meci din acest sezon, scor 1-2 cu Hermannstadt, dar rămâne în zona locurilor fruntașe, cu 19 puncte. O victorie i-ar ajuta pe giuleșteni să se apropie de liderul Universitatea Craiova.

Ultimul succes reușit de bucureșteni în deplasare pe prima scenă: 13 august 2011, Petrolul - Rapid 0-1 (antrenori V. Răchită / R. Lucescu).

Cea mai recentă dispută din SuperLiga României: 29 noiembrie 2024, Rapid - Petrolul 1-1 (Cristi Manea / Alexandru Tudorie).

24 martie 1963, Rapid - Petrolul 6-1: cea mai clară victorie din contul giuleştenilor în duelurile directe (campionat). Peste doar câteva luni (22 septembrie 1963), tot pe terenul „vişiniilor", petroliştii s-au răzbunat cu un 6-0, scor care a consemnat o dublă istorică:

Cea mai clară victorie din istoria Petrolului în deplasare;



Una dintre cele două cele mai severe înfrângeri suferite de Rapid acasă, a doua înregistrându-se în 1989, 2-8 cu Steaua.

