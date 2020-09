Ratarea care va face inconjurul Europei! Moment uluitor in meciul Craiovei: cum a putut sa dea cu toata poarta goala in fata

FC Arges si Craiova se intalnesc in etapa cu numarul 5 din Liga 1.

Craiova a deschis scorul rapid prin Cicaldau, in minutul 10, iar Koljic a marit avantajul oltenilor din pasa geniala a lui Cicaldau in minutul 15.

Malele a fost cel mai periculos jucator al gazdelor in prima repriza, tot el fiind cel care a reusit ratarea etapei! In minutul 45, Musat i-a pasat lui Malele in fata portii, iar atacantul, aflat in 4 metri nu a reusit sa trimita balonul in plasa, desi avea poarta goala in fata!