Avertisment pentru Tavi Popescu și Claudiu Petrila: „Îți dă unul un umăr, zbori peste panourile publicitare!” Marea problemă a fotbalistului român

Perceput ca o tânără speranță a fotbalului românesc, Octavian Popescu (19 ani) a devenit cel mai important jucător al FCSB-ului. În acest sezon, extrema roș-albaștrilor a impresionat cu execuțiile sale spectaculoase, iar acest lucru i-a atras atenția și lui Viorel Moldovan (49 ani).

Fostul atacant al echipei naționale este impresionat de calitățile lui Tavi Popescu și este de părere că jucătorul FCSB-ului merită să fie selecționat în continuare la prima reprezentativă.

Viorel Moldovan: „Foarte mulți jucători talentați au fost stricați de fotbalul românesc”

„Mie îmi place foarte mult Octavian Popescu. Acest băiat are un potențial extraordinar, acum îmi e frică pentru el. S-a vorbit enorm de el. Când vezi un asemenea talent e normal să-l suții. Plutește! Când mă uit la el are o facilitate și o ușurință în a contra balonul, în a inventa ceva. Încă nu e definit. El trebuie să muncească foarte mult, să-l dezvolte din puncte de vedere fizic în primul rând. Când ai un tânăr ca acesta, de ce nu-l chemi? Și eu sunt adeptul lui la echipa națională. Trebuie să îl aduci, dar să avem grijă să nu-l stricăm. Am mai văzut cazuri cu foarte mulți jucători talentați stricați de fotbalul românesc”, a declarat Viorel Moldovan pentru www.sport.ro și PRO Arena.

De asemenea, fostul internațional român a vorbit și despre Claudiu Petrila (21 ani). Viorel Moldovan este de părere că Dan Petrescu ar trebui să îi aloce mai mule minute jucătorului de bandă.

Viorel Moldovan: „Jucătorii români cedează imediat și plâng după casă!”

„Petrila la fel. Mie îmi pare foarte rău că nu joacă la echipa lui de club. Mie îmi place de când a apărut. Ar trebui să joace mai mult, să aibă constanță. Loți Boloni spunea că nu avem talente. Am avut întotodeauna talent. La noi problema majoră în fotbalul românesc este mentalul, din această cauză nu reușesc în fotbalul mare. Nu sunt pregătiți pentru concurență, competivitate. Nu am spiritul de luptă să facă acest lucru, cedează imediat și plâng după casă: „Mama, tata, România, mi-e dor de casă, ce bine era acolo!”. Nu, acolo, du-te acolo și fă diferența! Joacă la nivel înalt”, a precizat Viorel Moldovan.

Totodată, antrenorul a tras un semnal de alarmă pentru tinerii fotbaliști români. Moldovan a făcut o camparație cu jucătorii care evoluează în campionatele puternice ale Europei și susține că diferența este făcută de pregătirea fizică.

„Amândoi (n.r. Octavian Popescu și Claudiu Petrila) au calități interesante pentru a juca într-un campionat din cele 5, dar treuie să îi dezvoltăm. Marea carență a fotbalistului român este la nivel atletic. Uită-te la campionatul italian sau la alte campionate. Să vezi cum stau, înainte de a începe jocul, aliniați jucătorii, vezi mușchi, picioare, structură atletică, vezi fizicuri adevărate. Îți dă unul din ăla un umăr, ai zburat peste panourile publicitare”, a precizat Moldovan.