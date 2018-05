"Avem mari sperante de la Viitorul! Nu am mai vazut in viata mea ce a fost la Craiova!" Reactia lui Mihai Stoica dupa victoria care o readuce pe FCSB in lupta pentru titlu

CSU Craiova 0-1 FCSB / Mihai Stoica e explicat motivul eliminarii lui Pintilii.

Managerul sportiv al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a vorbit dupa victoria de la Craiova si a laudat atmosfera de pe noul Oblemenco.

"O sa fie o nebunie in ultima etapa, asa cum a fost in tot acest play-off, cotele cresteau si scadeau dupa fiecare meci. Raman cu regretul ca daca baietii jucau cu 30% din determinarea aratata astazi la Iasi, poate eram la mana noastra.



Ramanem cu sperante cu Viitorul, una e sa termini pe podium si alta in afara lui. Cred ca am castigat acest meci si pentru ca am vazut declaratiile celor de la CFR care sperau sa sarbatoreasca de astazi.



Pintilii a avut o iesire necontrolata, a fost un sezon lung si pentru el, si-a cerut scuze dupa. Nu a existat un spectator de pe stadionul care sa aiba alta parere de determinarea lui Budescu. Probabil multi se asteptau sa fie suparat, nu a fost asa.



E cea mai frumoasa atmosfera pe care am trait-o la un meci de Liga 1, chiar daca a fost ostilitate. Pacat de gazon, in rest totul aici e la superlativ. Cred ca Universitatea Craiova are mult de castigat pentru ca joaca pe un asemenea stadion. Dar cand joaca impotriva noastra nu le iese.



Nu va uitati la meciurile din tur pentru ca nu au legatura. Stiu ce inseamna sa joci in ultima etapa si sa trebuiasca sa castigi, e o presiune formidabila, e foarte greu. Dar Viitorul joaca la acest moment cel mai fluent fotbal din Liga 1. Nu uitati ca noi am colaborat (Dan Petrescu) si jucam cu Steaua, actuala FCSB, si puteam sa castigam campionatul.



De asta se schimba mereu ciclistii in fruntea plutonului, pentru ca bate vantul mai puternic. Nu stiu prognoza, aplicatia imi joaca feste. Nu cred ca in 2018 se mai poate pune problema de corectitudine, cred ca toate echipele isi doresc sa castige, desigur, unele echipe au mize mai mari si altele mai mici. Urmaresc acum un serial in care atacatorii erau prinsi intr-un edificiu, bineinteles ca tineam cu oamenii legii, si cred ca binele va triumfa" a spus Mihai Stoica la Pro X.