”Avem de ce să ne agățăm”. Bogdan Vintilă, prima reacție după debutul cu eșec pe banca lui FC Argeș

După meci, fostul antrenor de la FCSB a încercat să scoată în evidență aspectele pozitive din jocul echipei sale și speră să-și atingă obiectivul la finalul play-out-ului, acela de a se salva de la retrogradare.

Acum, Vintilă se gândește la următoarea etapă din campionat, cu FC Voluntari, pe teren propriu. Pentru echipele din Superligă urmează o pauză de aproximativ două săptămâni.

Bogdan Vintilă: ”Trebuie să le ridic moralul”

”Mă așteptam să fie un joc greu, dar pot să scot părțile pozitive din acest joc. Am avut un joc mai direct în prima repriză, chiar dacă nu am avut multe șuturi la poartă, dar jucătorii au avut atitudine. E normal să jucăm cu presiunea rezultatului, dar avem de ce să ne agățăm pentru a crea un joc bun și pentru a aduce rezultate. E un rezultat care nu ne ajută deloc. Încerc să iau ce e mai bun.

Trebuie să le ridic moralul, știu că am venit și m-am înhămat la o muncă foarte grea. Trebuie să avem răbdare și să muncim în continuare pentru a ne atinge obiectivul.

Jucătorii sunt uniți. Din ce am văzut eu și din ce am discutat cu ei, își doresc foarte mult să iasă din această situație. Au înțeles că echipa e pe primul loc. Din ce am observat, am speranțe.

Situația se complică, dar nu este decisiv acest joc. Era bună o victorie pentru moral, pentru suporterii noștri, dar vom munci mai mult și eu zic că va fi foarte bine pentru noi până la finalul campionatului. Ăsta e fotbalul, sunt sigur că vom ieși bine din această situație”, a spus Bogdan Argeș Vintilă la finalul meciului.

FC Argeș, în zona retrogradabilă

FCU Craiova și Petrolul Ploiești au trecut de CS Mioveni, respetiv UTA Arad, și sunt pe primele două locuri după prima etapă din play-out, poziții care asigură participarea la barajul pentru Conference League.

La un singur punct distanță de locul opt este Universitatea Cluj, urmată de FC Botoșani. Pe locurile care asigură participarea la barajul pentru menținerea în Superligă sunt Chindia (16 puncte) și FC Argeș (14 puncte). Locurile direct retrogradabile sunt ocupate de UTA Arad (14 puncte) și CS Mioveni (11 puncte).