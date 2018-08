ULTIMA ORA | El e inlocuitorul lui Alibec! Un brazilian in varsta de 26 de ani a venit in locul lui: peste 2 milioane de euro platite pentru sud-american

Marius Sumudica si-a gasit atacant.

Marius Sumudica a incercat toata vara sa-l transfere pe Denis Alibec de la FCSB, insa mutarea nu s-a mai concretizat. Seicii de la Al Shabab nu au fost convinsi ca atacantul care a marcat un singur gol sezonul trecut merita 1,7 milioane de euro.

In schimb, Al Shabab l-a luat pe Arthur Caike do Nascimento Cruz, un atacant brazilian in varsta de 26 de ani. Clubul din Arabia Saudita a platit peste 2 milioane de euro pentru Arthur Cruz.

Cele mai importante cluburi din cariera lui Arthur Cruz sunt Flamengo si Figueirense. Atacantul brazilian a jucat ultima data la Chapecoense si a marcat 16 goluri in sezonul trecut.

Brazilianul Euller Silva, tunisianul Ben Moustapha, libianul Muaid Ellafi si romanii Gaman si Budescu sunt ceilalti straini din lotul lui Sumudica. Antrenorul roman va fi nevoit sa renunte la unul dintre acesti fotbalisti pentru a-i face loc pe lista lui Arthur Cruz.