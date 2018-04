"Au avut o singura ocazie si ne-au dat gol!" Prima reactie a lui Dan Petrescu dupa 1-1 cu Astra

CFR Cluj e lider cel putin pentru o zi, dupa 1-1 cu Astra. Clujenii au avans de un punct peste FCSB

Dan Petrescu: "O singura ocazie a avut Astra, la fel ca si Poli Iasi, si asa a inscris."

"Am avut o prima repriza foarte slaba, Astra era foarte bine organizata. A organizat foarte bine echipa Multescu, ne-a fost greu. In repriza a doua am jucat cu doi atacanti si s-a vazut."

"Puteam sa facem 2-0. Am primit gol dintr-o faza fixa, sunt suparat pe treaba asta."

"Avem un bilant foarte bun in acest sezon pe teren propriu, nici macar Real Madrid nu are aceste performante acasa."

"Nu putem fi perfecti sa castigam toate meciurile acasa."

"Culio a jucat mai slab in prima repriza, in a doua am jucat bine."

"Mereu imi spune de treaba asta cu injumatatirea punctelor. I-am spus ca nu mai aveam ce sa facem. Daca era sistem normal, eram inca pe primul loc."

""Ionita per total a facut un meci bun, tinand cont ca nu a jucat de mult."

"N-am nimic de reprosat arbitrajului, mi-as dori ca toate arbitrajele sa fie asa."

"Urmatorul meci nu e intre mine si Hagi, ci intre CFR si Viitorul. Viitorul este implicata in lupta la titlu, chiar daca Hagi nu vorbeste de acest lucru." (DigiSport)