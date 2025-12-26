Universitatea Craiova a profitat de pașii greșiți făcuți de Dinamo, FC Botoșani și Rapid și a urcat pe primul loc în Superligă la finalul anului 2025. Oltenii sunt văzuți drept candidați la titlu chiar și de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali.

După 21 de etape, Hadnagy s-a convins și crede că CFR Cluj, fosta campioană a României și o prezență obișnuită în zona play-off-ului, nu va reuși să prindă un loc în ”TOP 6”.

Attila Hadnagy nu crede că CFR Cluj va prinde un loc în play-off

Ardelenii au câștigat în ultima etapă la Botoșani, scor 1-0, dar chiar și așa rămân la șapte puncte distanță de locurile de play-off.

”Eu nu cred că CFR va prinde play-off-ul. Cred că sunt în urmă cu vreo șapte puncte, părerea mea e că CFR nu o să prindă play-off-ul”, a spus Hadnagy, în dialog cu Sport.ro.

Aflată pe locul 11 în Superligă, după 21 de runde, cu 26 de puncte, CFR Cluj va începe anul 2026 cu un test dificil, în compania celor de la Oțelul Galați, pe teren propriu.

După această partidă, ardelenii se vor deplasa la București pentru meciul cu FCSB, echipă aflată pe locul nouă și cu pretenții pentr un loc de play-off.

Cum va arăta prima etapă din 2026 a Superligii: