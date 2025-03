Real Madrid s-a impus în tur pe ”Santiago Bernabeu” cu scorul de 2-1. În returul de pe ”Metropolitano”, Atletico a deschis scorul încă din primul minut, iar, după un penalty ratat de Vinicius Junior, calificarea s-a decis la loviturile de departajare.

Acolo s-a petrecut un moment care a stârnit numeroase controverse. Julian Alvarez a reușit să îl învingă pe Thibaut Courtois, dar golul nu a fost validat, pentru că senzorii aflați în interiorul mingii au detectat o dublă atingere a fotbalistului. Concret, înainte de a șuta spre poartă, Alvarez a atins mingea și cu piciorul de sprijin, lucru nepermis de regulament.

La două zile după meci, jurnaliștii de la Mundo Deportivo au dezvăluit că oficialii de la Atletico Madrid au decis să nu facă plângere la UEFA, pentru a contesta rezultatul, acțiune ce ar fi trebuit făcute după primele 24 de ore de la fluierul final.

Julian Alvarez a rupt tăcerea



Deși nu a menționat direct controversa legată de penalty-ul său anulat, argentinianul a transmis un mesaj fanilor pe rețelele sociale.



"Dureros să fim eliminați după ce am dat totul pe teren și am luptat până în ultimul minut. Nu am reușit, dar această echipă a arătat caracter, devotament și inimă. Mulțumim fanilor noștri că sunt mereu alături de noi, susținându-ne fără oprire și făcând fiecare meci special. Acum trebuie să privim înainte și să ne concentrăm pe ce urmează. Felicitări Real Madrid pentru calificare", a scris argentinianul.

Senzorii integrați în mingea de Champions League ar fi detectat dubla atingere, iar arbitrul a luat decizia de a nu valida reușita. Reluările TV nu au clarificat complet dacă a fost sau nu o dublă atingere, ceea ce a stârnit o polemică internațională.