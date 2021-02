Ati vazut asta?! Adi Popa s-a transformat in van Basten si a marcat SUPERB din voleu! Executia din meciul cu Astra

Academica Clinceni a jucat impotriva Astrei Giurgiu, pe teren propriu, intr-un meci al etapei a 25-a din Liga 1.

Dupa o prima parte a meciului in care nu au fost foarte multe faze de poarta, Academica a dat lovitura in minutul 43. Pirlvulescu a centrat in careu, mingea a fost respinsa de un aparator al Astrei la 16 metri de poarta, iar Adi Popa a sutat fara preluare din voleu.

Mingea s-a dus in plasa, iar portarul Lazar nu a avut nicio sansa. Pentru Adi Popa a fost a doua reusita de cand a ajuns la Academica Clinceni.