În perioada în care a fost analist, Marius Șumudică a criticat în dese rânduri jucătorii Rapidului pentru prestațiile avute în ultima perioadă în care rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor.

Marius Șumudică: ”Nu am timp să mă plâng că nu îmi place de X, nu îmi place de Y!”

Ultima ”țintă” a lui Marius Șumudică a fost fundașul slovac, Filip Blazek, despre care a spus că ” e un jucător lent, care atacă prost”. De altfel, tehnicianul a criticat vehement și transferurile efectuate de Rapid în această vară: ”Transferurile făcute nu au adus niciun plus”.

Din acest motiv, la conferința de presă, Marius Șumudică a fost întrebat și despre criticile pe care le-a avut la adresa jucătorilor.

”Domnule Șumudică, în calitate de analist, ați criticat câțiva dintre jucătorii Rapidului. Veți avea discuții cu ei să îi faceți să înțeleagă anumite lucruri, că nu aveți nimic cu ei și a fost doar o critică?”, a fost întrebarea adresată de un reporter noului antrenor de la Rapid.

Marius Șumudică a explicat că, deși au fost momente în care a criticat prestația Rapidului și anumiți jucători din lotul giuleștenilor, nu a avut niciodată nimic personal cu jucătorii și susține că va purta discuții individuale cu fiecare jucător în parte.

”În calitate de analist, am vorbit ceea ce am văzut la momentul respectiv. Eu nu am criticat jucătorul în speță, am vorbit despre ceea ce a dat în cele 90 de minute. Eu nu stau acum să analizez transferurile sau ceva de genul ăsta.

Eu trebuie să ajut, am fost adus aici să ajut. De aceea am spus că vor urma și niște discuții individuale și eu peste tot, în afară de o singură echipă în cariera mea, care a fost Vaslui și care avusese o echipă mult mai bună până să ajung eu acolo, toate echipele pe care le-am preluat au urcat.

Niciuna nu am lăsat-o mai jos de locul de unde am preluat-o. Sunt ferm convins că și jucătorii, împreună cu mine, vor beneficia de acest sprijin și performanțele vor fi pe măsură, vom aduce plus valoare.

Nu am timp să mă plâng că nu îmi place de X, nu îmi place de Y. Inima mea nu se poate împărți în 26 de compartimente, vorbim de lotul de jucători. Ai sensibilități, îți plac unii jucători, dar trebuie să fii echilibrat, să nu arăți și să scoți ce este mai bun, ca într-un final Rapid să aibă de câștigat”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.