Atacantul care a pus-o pe 'hold' pe FCSB, obiectiv măreț pentru cariera sa. Unde vrea să evolueze Andrea Compagno

Mihai Stoica a dezvăluit că cele două cluburi, FCSB și FCU Craiova, s-au înțeles în privința mutării, însă există sincope în dialogul cu jucătorul și agentul acestuia.

Unde și-ar dori să joace Andrea Compagno, atacantul 'aproape' transferat de FCSB

Într-un interviu acordat pentru presa din Italia în urmă cu câteva săptămâni, Andrea Compagno a devzăluit care este obiectivul pentru cariera sa de fotbalist.

"Visul meu rămâne Serie A. De aceea m-am apucat de fotbal. Foarte multe lucruri au venit în viața mea pe neașteptate. Dacă destinul va dori, se va întâmpla și asta. Deocamdată, munca abia a început și sunt obiective de atins", a declarat Andrea Compagno, potrivit Calciomercato.

Fotbalistul italian a oferit și câteva detalii despre nivelul fotbalului din România, care sunt minusurile acestuia, povestind și cum a ajuns să evolueze cu numărul 33 la FCU Craiova.



"În comparație cu ligile de top, ceva lipește, dar nivelul fotbalului este în creștere, cu jucători tehnici, importanți. Precum Adrian Mutu, un om care nu trece neobservat. Anul trecut a fost antrenorul nostru, dar am lucrat puțin cu el. După câteva luni a mers la Rapid, am câștigat împotriva lor, iar eu am înscris două goluri.

Povestea este una curioasă. Am mers după câteva zile la Craiova și magazionerul m-a întrebat care este numărul meu preferat. Cum numărul 9 era luat, iar eu cu limba nu mă descurcam, a ieșit numărul 33", a explicat Compagno.

Reacția lui Nicolae Dică despre Andrea Compagno

La conferința de presă susținută înaintea partidei cu Hermannstadt, Nicolae Dică a vorbit despre posibilul transfer al lui Compagno, i-a făcut o scurtă descriere italianului și a spus că așteaptă ca totul să devină oficial pentru a nu avea parte de o surpriză, așa cum a existat în cazul lui Pavol Safranko.

"Vom vedea, deocamdată nu pot să comentez nimic. Când se va face, voi comenta. Dacă se aduce un atacant, zâmbesc, normal, pentru că îmi doresc acest lucru. Am mai spus, e un jucător bun pentru campionatul României. A arătat-o la Craiova, i-a ajutat și în Liga 2, și în Liga 1, a avut un impact bun cu Liga 1, cu realizări. Ne mai dorim și un fundaș central, vom vedea, nu știu dacă Boli. Pe Boli îl știți, a jucat mult în România, la Viitorul, CFR, Botoșani. E un jucător interesant pentru noi, vom vedea.

Eu cred doar când se semneză contractul. Și Safranko era aproape de noi, dar a semnat cu Sepsi. Să fie la antrenament și atunci da, putem să spunem", a spus Nicolae Dică, înainte de FCSB - Hermannstadt.



Cine este Andrea Compagno, atacantul 'aproape' transferat de FCSB

Andrea Compagno (1.94m) a evolut în ultimele două sezoane la FCU Craiova, iar în primul, cel din Liga 2, italianul a marcat nouă goluri în 25 de meciuri.

Compagno a impresionat și în Liga 1, competiție în care a marcat de 12 ori în 28 de meciuri, în sezonul trecut. În actuala stagiune, fotbalistul născut la Palermo are deja cinci goluri în șase apariții: câte unul contra lui CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și două împotriva lui FC Argeș.

Andrea Compagno și-a început cariera în țara natală, unde a jucat pentru Catania, Due Torri, Pinerelo, Torino U19, Borgosesia sau Norense.

În perioada 2018-2020, înainte de transferul la FCU Craiova, Compagno a jucat în San Marino, la Tre Fiori FC, unde a avut o medie de aproape un gol pe meci: 37 de reușite în 41 de apariții.