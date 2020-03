Schimbare RADICALA in Liga 1! Numarul echipelor se modifica, sistemul play-off / play-out poate fi MODIFICAT! Anuntul lui Burleanu

FRF vrea sa schimbe formatul Ligii 1.

Razvan Burleanu a dezvaluit ca in planurile federatiei intra mai multe modificari ale formatului din Liga 1. Una din cele mai importante schimbari ar fi adaugarea a inca doua echipa si stabilirea unui obiectiv in plus pentru echipele din play-out.

Astfel, din sezonul 2021-2022, Liga 1 ar urma sa aiba 16 echipe in loc de 14, iar castigatoarea play-out-ului ar putea sa mearga in cupele europene:

"Ramane play-off si play-out. Vor fi 16 echipe in loc de 14, insa formatul ramane acelasi.

In momentul de fata, in play-out, competitia este o bataie la rertrogadare. Noi nu vrem sa facem asta si vrem sa dam o miza sportiva. Sunt variante deja implementate in Europa si anume introducerea unui baraj dintre cea mai buna echipa din play-out si ultimul loc care duce in cupele europene", a spus Razvan Burleanu la Digi Sport.

FRF se gandeste sa oblige echipele din Liga 1 sa isi tina in teren jucatorii U21.