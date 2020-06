Aroganta de 400 000 de euro a lui Ronaldo! Si-a luat cel mai scump Rolex produs vreodata! Cum arata AVEREA pe care o poarta pe mana

Cristiano si-a facut inca un cadou de lux!

Cunoscut drept un mare colectionar de ceasuri si de masini scumpe, Ronaldo si-a permis o aroganta de 400 000 de euro. Atat a dat pe modelul Rolex pe care si l-a achizitionat la sfarsitul anului trecut. E cel mai scump fabricat vreodata si are aur alb de 18 karate, precum si diamante. Ronaldo l-a 'scos in lume' la gala Globe Soccer Awards din ianuarie. La evenimentul din Dubai, Cristiano a fost desemnat cel mai bun jucator al anului.

The Sun a aflat ca ceasul cu care s-a afisat Ronaldo in primele zile din 2020 se numeste GMT Master Ice si e un model fabricat in editie super limitata, fiind produsul de ultra lix al Rolex.