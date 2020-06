Carlos Tevez are un plan NEBUN! Cum isi doreste sa ii aduca in acelasi 11 pe Lionel Messi si Cristiano Ronaldo!

Fostul fotbalist de la Manchester United si Manchester City isi doreste sa creeze o echipa unica pentru un moment memorabil.

Argentinianului i-ar placea, ca la meciul sau de retragere, sa-si poata construi o echipa de vis, din care ar face parte si Messi, si Ronaldo.

Actualul jucator al celor de la Boca Juniors va lua, la finalul acestui an, o hotarare in ceea ce priveste cariera sa. Fotbalistul in varsta de 36 de ani a declarat intr-un interviu ca si-ar dori sa mai joace inca o data la echipa lui preferata din Europa, West Ham.

"Daca as putea sa-mi construiesc echipa (n.r. pentru meciul de retragere), i-as invita pe Buffon, Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze, Patrice Evra, Andrea Pirlo, Paul Scholes, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Leo Messi si Wayne Rooney. Inca nu stiu cand va fi momentul retragerii, nu vreau sa promit acum si sa nu ma tin de cuvant.

Este clar, pentru mine, in Argentina exista doar Boca Juniors. Dar mi-ar placea sa ma întorc la West Ham, ca sa mai fiu aplaudat inca 6 luni. Dintre echipele la care am jucat in Europa, pe West Ham o iubesc cel mai mult", a declarat Carlos Tevez pentru postul de radio La Red.

Atacantul argentinian a mai jucat aici in urma cu 13 ani, in Premier League el evoluand si pentru cele doua cluburi din Manchester, United si City.

De-a lungul carierei, Tevez a mai jucat la Corinthians, Juventus si Shanghai Shenhua.

El i-a cunoscut pe Messi si pe Cristiano Ronaldo evoluand impreuna la nationala Argentinei, respectiv la Manchester United.