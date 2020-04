Arafat le transmite un mesaj sportivilor: "Sa aiba rabdare! Sa nu preseze, pentru ca nu ajuta la nimic!" Ce spune despre realuare Ligii 1 pe 6 iunie

Secretarul de stat al MAI vine cu precizari pentru activitatile sportive in contextul pandemiei.

Raed Arafat crede ca sunt sanse mici ca Liga 1 sa se reia pe 6 iunie, asa cum a propus LPF, pentru ca situatia in Romania este inca incerta si nu se poate anticipa ce se va intampla in urmatoarele saptamani. De asemenea, Arafat a transmis un mesaj catre sportivi, dar si catre populatia, in care indeamna la rabdare, spunand ca presiunea nu ajuta la nimic.

"La acest moment, toate masurile luate au un singur rol, iar acesta este oprirea raspandirii virusului. Indiferent ca vine cineva si spune: «Noi facem acum cantonament, competitie si ii testam pe toti!». OK, ii testeaza astazi. Nimeni nu stie daca maine persoanele sunt tot negative sau, dimpotriva, pozitive. Sau poimaine! Pentru ca unii dintre ei pot sa se afle in perioada de incubatie. Si asta inseamna ca cineva poate deveni pozitiv si sa infecteze pe altii. La acest moment este normal sa ramanem inca o saptamana, două, trei, sau cat va fi nevoie, in conditiile in care suntem acum. Vine 1 mai. Trebuie respectate regulile exact cum au fost respectate pentru Pasti sau chiar mai bine decat s-au respectat de Pasti!

Foarte devreme de spus, la acest moment, daca se pot relua pregatirile pe 15 mai! Foarte devreme! Nu putem estima acest lucru! Nu putem sa ne pronuntam. In orice caz, e foarte devreme!

Rugamintea mea catre populatie si catre sportivi si catre toti este sa mai aiba rabdare la acest moment. Sa nu preseze pentru ca presiunile nu vor rezolva nimic la acest moment!", a declarat Raed Arafat, pentru Fanatik.