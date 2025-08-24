Alexandru Crețu și Ștefan Baiaram au marcat golurile oltenilor, în minutul 75, respective 80.â

Ștefan Baiaram: ”Sperăm să nu fie nimic grav!”

Ștefan Baiaram a acuzat probleme medicale spre finalul jocului și a părăsit terenul ajutat de cei din staff-ul oltenilor.

La finalul meciului, Mirel Rădoi a vorbit despre accidentarea lui Ștefan Baiaram. Antrenorul oltenilor speră ca Baiaram să nu fi suferit o accidentare gravă și ca atacantul să fie apt pentru returul cu Bașakșehir.

De altfel, Rădoi a dezvăluit că Baiaram va efectua mai multe invesigații medicale luni dimineață.

”Sperăm ca la Baiaram să nu fie nimic grav. Vom vedea mâine dimineață, după ce va face investigațiile, acum e greu de spus”, a spus Mirel Rădoi după meci.

