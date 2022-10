Anunțul făcut de Laszlo Dioszegi în privința lui Cristiano Bergodi, după ce Sepsi a ajuns la 3 eșecuri consecutive

Formația antrenată de Cristiano Bergodi a pierdut în ultimele trei runde împotriva liderului Farul (0-1), campioanei CFR Cluj (1-2) și vicecampioanei FCSB (0-1), însă patronul Laszlo Dioszegi anunță că postul antrenorului italian nu este în pericol.

Anunțul făcut de Laszlo Dioszegi în privința lui Cristiano Bergodi

Dioszegi dă vina pe lipsa de eficiență din atac și spune că speră să vadă o altă față a lui Sepsi la meciul cu Universitatea Craiova, care se joacă sâmbătă, de la ora 21:30, în runda a 16-a din Superliga.

"Încă nu se pune problema să fie domnul Bergodi în pericol. Echipa joacă și el nu poate să intre pe teren să marcheze. Echipa joacă destul de frumos, rezultatele nu prea vin în ultimele meciuri, dar trebuie să spunem că am jucat cu cele mai bune echipe din momentul ăsta, pe lângă Rapid: Farul, CFR și FCSB. Nu putem să zicem că am jucat cu echipe de la mijlocul sau coada clasamentului. Putem să fim supărați, dar trebuie să fim și realiști. Eu am spus din start că o să fiu bucuros dacă o să intrăm în play-off. Știam că avem o echipă bună, dar știam că nu ne putem bate la titlu, din păcate s-a adeverit și suntem în pericol să ratăm și play-off-ul.

Trebuie să strângem rândurile și chiar sâmbătă jucăm cu Universitatea Craiova, trebuie neapărat să câștigăm dacă vrem să visăm la play-off. Noi avem lotul complet, nu avem nici resurse financiare de transferuri, defilăm cu ce avem. Avem un lot bun, rezerve care pot să facă oricând diferența, nu avem nevoie de nimic, ci doar să închegăm echipa și puțin noroc. Nu putem spune că nu jucăm, jucăm! Dar mingea nu intră în poartă", a spus Laszlo Dioszegi, potrivit Sport Total FM.

Sepsi ocupă locul 8 în Superliga după 15 etape, cu 19 puncte, la o singură lungime în spatele ultimei poziții de play-off, pe care se află FCSB. Totuși, vicecampioana României are două meciuri în minus.