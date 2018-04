Anunt SOCT inainte de Steaua - CFR! Cine arbitreaza FINALA din Liga 1

Steaua si CFR au ajuns prea tarziu la o intelegere in privinta solicitarii unui arbitru strain la derby.

CCA il va delega pe Istvan Kovacs la centru pentru marele meci de maine seara, de pe National Arena. Gazeta Sporturilor sustine ca anuntul a fost facut deja in vestiarul CFR-ului de catre oficialii clubului. In cazul in care varianta se confirma, Kovacs ar reveni la centru la numai cateva zile dupa ce a gresit decisiv la Dinamo - Timisoara in play-out. Kovacs n-a dat penalty pentru Timsioara la un fault comis in careu de Torje asupral ui Ciucur in minutul 88.

Becali a lasat de inteles inca de la inceputul saptamanii ca ar agrea varianta Istvan Kovacs, un arbitru evitat in trecut de Steaua dupa macelul de la Tg Mures, de acum 3 sezoane. Atunci, Kovacs a fost acuzat ca nu a sanctionat jocul dur al lui ASA in meciul direct cu Steaua. Gabi Muresan i-a spart pometele lui Raul Rusescu, dar n-a primit cartonasul rosu.

"Istvan Kovacs tine la cariera lui, e corect. Mi-ar conveni sa arbitreze el", a spus Becali la PRO X.