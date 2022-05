Ilie Stan (54 de ani) a pregătit-o pe FCSB între octombrie 2011 și martie 2012, timp în care a strâns 22 de meciuri, în Liga 1 și Europa League.

Ilie Stan recunoaște: ”Am făcut o greșeală că am plecat de la FCSB”

”Iliesta” a reușit atunci să treacă de grupele Europa League cu FCSB, unde a întâlnit Maccabi Haifa, Schalke și AEK Larnaca. În primăvara europeană, actuala vicecampioană a dat atunci de olandezii de la Twente, și a pierdut în ambele meciuri cu același scor, 1-0

La zece ani după ce a ales să plece de la FCSB, Stan recunoaște: ”Am făcut o greșeală!”.

„La Steaua (n.r. - FCSB) mi-a plăcut pentru că echipa juca, echipa începuse să mulțumească publicul, am readus acel spirit, a fost un moment în care a trebuit să plec. Am plecat, n-am fost demis. Atunci când crezi că poți mai mult, trebuie să mergi undeva unde crezi... dar, într-adevăr, am făcut o greșeală atunci că am plecat.

Pe Tănase l-am trecut din bandă stângă în inter. Îi plăcea să fie în posesia mingii, îi plăcea să dea la poartă. Cred că atunci am făcut un lucru bun pentru Steaua”, a spus Ilie Stan, în cadrul emisiunii ”Poveștile Sport.ro”.

Emisiunea Integrală cu Ilie Stan la ”Poveștile Sport.ro” poate fi urmărită luni, pe VOYO.ro și www.sport.ro .

După ce a plecat de la FCSB, Ilie Stan a avut mai multe experiențe ca antrenor, inclusiv în Irak, Iran sau Qatar. A antrenat Concordia Chiajna, FC Vaslui, FC Brașov, Farul Constanța, ASA Târgu Mureș sau Gloria Buzău.