Andrei Ivan, răspuns pentru Mirel Rădoi după ce l-a exclus din lot: „Nu am jucat de 6 meciuri și tot eu sunt golgheterul echipei!” 

Runda a 19-a din Superligă a oferit derby-ul Olteniei, între Universitatea Craiova și FCU Craiova. Elevii lui Nicolo Napoli (60 ani) s-au impus cu 2-0, grație golurilor lui William Baeten (25 ani) și George Ganea (23 ani), din minutele 50 și 60.

Andrei Ivan, remarcă pentru Mirel Rădoi la finalul meciului cu FCU Craiova

La 1-0 pentru oaspeți, Mirel Rădoi (41 ani) l-a aruncat în luptă, în minutul 55, pe Andrei Ivan (25 ani). Însă, atacantul care a fost exclus din lot pentru că a simulat, nu a reușit să întoarcă scorul. A avut doar un singur șut pe poartă, în minutul 87, pe care Ionuț Gurău (23 ani) l-a raspins fără probleme.

La finalul meciului, Andrei Ivan a recunoscut supremația celor de la FCU Craiova și a mărturisit că echipa sa nu a evoluat la standardul dorit. Totodată, jucătorul răscumpărat de la Krasnodar pentru 1,5 milioane de euro a avut și un răspuns pentru Mirel Rădoi. Acesta a trasmis că deși nu a mai evoluat de 6 meciuri, a rămas în continuare golgheterul echipei.

„Am făcut o primă repriză bună, trebuia să marcăm. Nu am marcat şi ne-a costat. În a doua repriză au marcat, Mister a încercat să bage forţe noi, dar nu am putut să facem nici noi nimic.

Cei de la FCU au fost mai organizaţi. Pot să o numesc o zi neagră pentru noi, pentru toată echipa.

Trebuie să mergem mai departe. Am venit după perioada în care am fost accidentat, am avut probleme cu glezna, dar acum sunt sută la sută.

Nu vreau să vorbesc despre ce a fost, vreau să vorbesc despre meci. O atmosferă frumoasă şi le mulţumesc că ne susţin. Nu am mai jucat de 6 meciuri şi tot eu sunt golgheterul echipei. Sper să marchez etapa viitoare”, a spus Andrei Ivan, după meciul cu FCU Craiova.

În acest sezon, Andrei Ivan a fost utilizat în 21 de meciuri pentru Universitatea Craiova în toate competițiile, în care a reușit să marcheze 7 goluri și să ofere o pasă decisivă.