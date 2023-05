Andrea Compagno a vorbit cu presa din Italia despre „finala” cu Farul Constanța: „Sunt entuziasmat!”

După o carieră petrecută în ligi inferioare, transferul la FCSB i-a adus lui Andrea Compagno o convocare în lotul extins al echipei naționale a Italiei, iar atenția asupra sa a crescut considerabil în ultima perioadă.

Mai mult decât atât, pentru FCSB, clubul atacantului italian, urmează duminică un meci direct cu Farul Constanța, care le-ar putea permite roș-albaștrilor să preia conducerea în clasament, cu o etapă înainte de finalul sezonului.

„Bine, mai avem două meciuri și suntem la -1 punct de lider, având un meci direct duminică, în deplasare. Alaltăieri am jucat în fața a 42.000 de oameni, o atmosferă unică. Există o pasiune uriașă: Steaua nu a fost atât de aproape de câștigarea titlului de 7 ani. Sunt entuziasmat după o remontadă remarcabilă pe care am realizat-o. Când am ajuns, echipa era pe locul 14, sperăm să punem punctul pe <<i>>”, a spus Andrea Compagno, pentru sportitalia.com.

Compagno a vorbit și despre convocarea la națională

„Nu spun că nu mai mă gândesc la asta, dar cu siguranță am primit-o ca pe o mare apreciere din partea întregului staff care face aceste selecții. A fost doar o convocare în lotul lărgit, dar a fost un mare motiv de mândrie, ceva care mă motivează să mă dedic și să lucrez și mai mult. Nu spun că face parte din trecut, dar acum sunt concentrat în totalitate pe acest final de sezon”, a mai spus Compagno.

Italienii spus că echipele din Italia l-au obeservat pe atacantul FCSB-ului și îl monitorizează pentru un eventual transfer în Serie A.

„Este o experiență minunată. Sunt conștient de creșterea atenției în Italia și mă bucur că sunt remarcat. Este o confirmare a muncii mele și mă motivează să continui să dau totul pe teren. Vreau să continui să-mi îndeplinesc obiectivele și să îmi dezvolt cariera”, a promis Compagno.