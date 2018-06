Amical de gala pentru FCSB: duel Dica vs. Lucescu in Olanda! Cand se va juca meciul

FCSB se pregateste de un amical important in aceasta vara.

Echipa lui Nicolae Dica va juca o partida de pregatire in compania echipei lui Razvan Lucescu, PAOK Salonic. Potrivit DigiSport, amicalul se va disputa pe 9 iulie, in Olanda, acolo unde FCSB va efectua un cantonament.

PAOK Salonic are programate doua cantonamente in Olanda. In primul stagiu, elevii lui Razvan Lucescu vor juca cu Anderlecht, Nordsjaelland si echipa Under23 a lui Genk, iar in cel de-al doilea cu FCSB, Genk si Al Taawon.

FCSB si PAOK au mai jucat o partida amicala in 2016, tot in Olanda. Echipa pregatita la acea vreme de Laurentiu Reghecampf a castigat dupa un meci spectaculos, scor 4-3, golurile fiind marcate de Gabi Enache, Stanciu si Tudorie (dubla).