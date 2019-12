"Am vorbit cu Man si i-am spus asta!" Becali, discutie clara cu jucatorul pe care vrea 30 de milioane. Ce spune dupa anuntul ca e dorit de Sevilla

Becali viseaza la zeci de milioane de euro dupa transferul lui Dennis Man.

I-a transmis atacantului sa stea linistit: ii va permite transferul cand va veni o propunere cu adevarat avantajoasa. Becali l-a asigurat pe Man ca nu exista in acest moment nicio oferta clara pentru el. In ultimele zile, s-a discutat intens despre interesul Sevillei pentru fotbalistul evaluat de FCSB la 30 de milioane de euro. Becali s-a suparat pe Man, chiar daca el a fost cel care i-a adus victoria la Iasi: "Pierde prea usor mingea!"

"Nu exista negocieri pentru Man. Exista discutii, dar pe discutii nu se vand jucatori. N-are rost sa speculez, ca-i tulbur si lui mintea. I-am zis si lui sa nu se mai uite la speculatii. Au fost oferte verbale, dar alea nu-s oferte, sunt discutii. Man, aseara, a avut o cadere, nu mi-a placut de el. Jucatorul care joaca mereu e Coman, il vad meci de meci constant, dribleaza, da gol, da pasa de gol. Nu mai are cadere, creste incontinuu. Eu zic ca el se va vinde primul, inaintea lui Man. Man face fotbal total, e adevarat. Man are o problema: el avea cota pentru ca facea fotbal total, nu pierdea mingea. Aseara a pierdut mingi multe. Are o problema. N-are voie sa piarda mingea. Coman o pierde, dar o pierde ca dribleaza doi, trei si ajunge in situatie de gol. Dar n-o pierde la 30, 40 de metri de poarta". a spus Becali la PRO X.