"Am hotarit si gata! De acum va juca numai acolo". Becali ii schimba pentru a N-a oara postul unui fotbalist, in speranta ca-l face "de milioane"

A fost adus din postura de mijlocas la inchidere, apoi incercat fundas central. Acum, Becali s-a razgandit si-l vrea pe Nedelcu din nou la centrul terenului. Pe de alta parte, Morais va trece in centrul defensivei.

Adus cu mare valva la FCSB, la pachet cu Romario Benzar, Dragos Nedelcu nu a reusit inca sa se ridice la nivelul asteptarilor, chiar daca a fost de cele mai multe ori titular. El a fost "plimbat" de patronul Becali intre posturi. Becali l-a luat din postura de mijlocas, apoi a vrut sa-l transforme in fundas central, pentru ca "e inalt si da cu capul". Acum, patronul FCSB spune ca Nedelcu va reveni definitiv la centrul terenului.

Pe de alta parte, lui Becali i-a placut cum s-a descurcat brazilianul Morais in centrul defensivei, in lipsa lui Balasa, Planic si Momcilovic, si spune ca acesta ar putea continua sa joace in acea parte a terenului.

"Morais oricum va juca fundas central de acum incolo. El a mai jucat. Asta avem, asta facem. Nedelcu, gata! Nedelcu, mijlocas central si gata", a spus Gigi Becali la Digisport.