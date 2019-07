"Am fost la o bere cu cel care a intrat pe teren!" Prunea, anunt de ultima ora dupa HAOSUL de la meciul cu Viitorul! Ce s-a intamplat

Prunea e sigur ca incidentele de la Constanta nu se vor repeta la meciul cu Craiova.

Autoritatile nu au informatii ca fanii dinamovisti ar pregati ceva. Presedintele Prunea spune ca asteapta 15 000 de fani la stadion. Neagoe viseaza la dublu. Prunea a fost la bere cu unul dintre fanii care au intrat pe teren la meciul cu Viitorul.



Ce a declarat Florin Prunea:



"Am vazut ca se lauda cei de la Craiova ca vor fi 5 000, 7 000. Nu cred ca pot fi mai multi decat noi. De ce sa ne fie frica daca vin fanii? Mi-au zis mai multi oameni ca ar trebui sa inchidem stadionul. Cum sa facem asa ceva? Ce s-a intamplat, s-a intamplat, nu putem sa dam timpul inapoi. S-au dat 5 000 de bilete deja, cred ca vom avea 15 000 de spectatori la meciul cu Craiova. Craiova a cerut si bilete in plus, dar regulile sunt cunoscute. Baietii sunt concentrati, constienti de ceea ce s-a intamplat la Constanta.

Am fost si suntem extrem de afectati, dar trebuie sa mergem mai departe. Veti vedea un alt Dinamo maine seara. Am iesit la o bere cu unul dintre cei care au intrat in teren. Mi-a facut mare placere. Chiar daca n-am fost implicat direct, veneam la toate meciurile, ma intalneam cu dinamovisti. Rezultatele sunt cele care vor face liniste aici. Am facut o sedinta de organizare, nu e un meci de risc maxim, nu sunt informatii ca vor fi probleme maine seara", a spus Prunea



Ce a declarat Eugen Neagoe:



"N-a fost usor sa pregatesc meciul, dar cred ca am capacitatea necesara sa trec peste o infrangere, sunt destul de puternic. A fost dureroasa. Repriza a doua am jucat-o foarte slab, am primit gol rapid si baietii au si cazut psihic, apoi au venit celelalte greseli. Sunt convins ca maine seara vom arata altfel, avem caractere puternice. Vor fi schimbari in echipa. Imbucurator e ca sunt toti jucatorii valizi, pana maine vom lua o decizie in privinta celor 18 care vor intra in lot.

Nu ma tem de absolut niciun jucator de-al lor. Si noi avem jucatori valorosi, cu experienta, cu siguranta maine seara vom arata atitudine, determinare, de concentrare nu mai vorbesc. Eu mi-as dori 30 000 de suporteri alaturi de noi. Cunoastem foarte bine echipa Criaovei, ma intereseaza mai putin daca au probleme, jucatori accidentati. Daca vom fi la cel mai inalt nivel, cu siguranta vom castiga acest joc. Maine avem prima ocazie de a-i face fericiti pe suporterii lui Dinamo. Nu am regretat niciun moment ca am venit la Dinamo. A fost decizia mea, am fost dorit aici, am venit cu inima deschisa. Voi face tot ce depinde de mine sa mergem in play-off".