"Am facut mari sacrificii sa ma intorc in tara! Vreau la nationala!" Ce a spus Gardos dupa debutul la Craiova si despre partida cu Steaua de etapa viitoare

CSU Craiova 0-0 CFR Cluj / Florin Gardos a debutat la Craiova.

Florin Gardos a jucat primele minute in fotbalul romanesc dupa 4 ani, el fiind introdus pe teren in a doua repriza in meciul cu Craiova.

"E important ca am obtinut un punct si ma bucur ca am debutat. Speram sa fiu pe teren din primul minut, dar e bine ca am intrat. Nu s-a intamplat, a trebuit o perioada de acomodarea, am incercat sa fii intelegator, nu e usor nici sa fii in situatia mea, nici in cea a antrenorului cand alegi din 25 de jucatori.



Mangia este un antrenor care lucreaza foarte bine tactic, de asta a mers si echipa foarte bine. Ati vazut, este coleric. Eu zic ca face o treaba foarte buna.



Era important sa luam 3 puncte acasa, asta a fost. Inca mai e timp. Suntem singura echipa din play-off care are sanse sa ia 2 trofee in acest sezon si trebuie sa incercam.



Va fi greu cu FCSB, vom juca in deplasare. Imi doresc sa joc, voi vedea daca voi fi titular sau pe banca. Cel mai important este sa obtinem un rezultat bun si sa ramanem acolo sus alaturi de CFR si Steaua.



M-am intalnit si eu cu domnul Contra, a fost la Craiova si am discutat putin. Ma bucur ca ma considera o varianta pentru echipa nationala, de asta m-am intors in tara. Am facut sacrificii mari sa revin aici, sa joc, si sper ca la urmatoarea actiune a nationalei sa fiu convocat.



Publicul a fost extraordinar, nu stiu cate echipe din Liga 1 au asa fani acasa. Cred ca daca in play-off vor veni la fel de multi la fiecare meci avem sanse sa terminam sus" a spus Florin Gardos la Digi Sport.