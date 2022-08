În cadrul primei conferințe de presă ca antrenor al oltenilor, Mirel Rădoi a vorbit despre Marco Dulca (23 de ani), ultimul jucător transferat de FCSB.

Fostul selecționer spune că a monitorizat 200 de jucători în ultima perioadă și cunoaște foarte bine campionatul României.

Mirel Rădoi: ”Avem o analiză de jucători și echipe”

"Marco e un jucător pe care l-am antrenat, atât la U21, cât și la naționala olimpică. E un jucător de care eu am fost foarte mulțumit. Antrenorul decide să aducă jucători și clubul poate interveni. Va trebui ca lucrurile să fie clare, ambele părți să fie de acord cu acel jucător.

Cunosc foarte bine campionatul, am, dacă stau să calculez, 200 de jucători pe care i-am monitorizat. Am participat la cantonamente, antrenamente, am făcut rotație, avem o analiză față de jucători și echipe", a spus Mirel Rădoi la conferința de prezentare la Universitatea Craiova.

Rădoi a antrenat ultima oară naționala României

În vârstă de 41 de ani, Mirel Rădoi a fost până în 14 noiembrie 2021 selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, el renunţând la funcţie după ratarea calificării la barajul pentru Cupa Mondială din 2022. Anterior, el a condus reprezentativa Under 21 a României cu care a reuşit atingerea fazei semifinalelor la EURO 2019.

În cariera sa de până acum Rădoi a condus o singură echipă de club, pe FCSB între 1 iunie şi 30 noiembrie 2015.