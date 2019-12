Alibec, comparat cu o LEGENDA braziliana! "Se aseamana mult cu el". Un fost coechipier il complimenteaza pe atacantul roman 

Denis Alibec este laudat de un fost coechipier.

Atacantul Astrei are o perioada foarte buna in Liga 1, cu 7 goluri inscrise in acest sezon. El si coechipierul sau, Constantin Budescu, cei mai importanti oameni ai giurgiuvenilor au reusit sa o duca, impreuna, pe Astra pe locul 2.

Fostul coechipier al lui Alibec, Junior Morais, actual jucator al lui Gaziantep, a vorbit intr-un interviu acordat la Telekom Sport, despre atacantii Astrei, comparandu-l pe Alibec cu legenda braziliana, Adriano.

"Cand au mingea la picior sunt decisivi si ma bucur foarte mult ca au revenit sa joace la un nivel mai bun. Cu siguranta cred ca va face o performanta buna. Daca nu pleaca nici Budescu, nici Alibec, eu zic ca se bat la titlu. Alibect nu stiu de ce nu a plecat la o echipa mai mare, putea sa joace la un nivel foarte bun. Eu il compar cu Adriano", a declarat Junior Morais la Telekom Sport.