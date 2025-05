Alex Mitriță recunoaște: ”Da, sunt șanse să plec!”

După meciul cu Dinamo, Alex Mitriță a mărturisit că, în opinia sa, Universitatea Craiova ar fi meritat mai mult în acest sezon, însă, când a fost întrebat, dacă va încerca să câștige titlul alături de olteni în următoarea stagiune, fotbalistul a mărturisit că se gândește la un transfer în străinătate, mai ales că au sosit mai multe oferte pentru el la adresa clubului.

Totuși, Alex Mitriță a anunțat că va lua o decizie în acest sens abia după ce se va întoarce din vacanță.

”Un meci important, trebuia să terminăm cu bine, am văzut și rezultatul de la Cluj, trebuia victoria să încheiem pe locul trei. Ne-am dorit să ne batem la campionat, în acest an nu am reușit, am avut momente bune, momente mai puțin bune, trebuie să învățăm din ele. Sunt mândru de băieți și pot să zic că meritam mai mult anul ăsta. Trebuia să ne schimbăm atitudinea în a doua repriză, ceea ce ne-a spus și Mister în vestiar. Știe cel mai bine să ne motiveze și s-a văzut în a doua repriză.

E greu să spun ce ne-a lipsit. Dacă aveam mai multă șansă, realizam mult mai multe. A fost un sezon foarte bun pentru mine, important a fost să am continuitate. Sunt foarte bucuros, sunt mândru de acest lucru.

În acești doi ani, mi-am dorit foarte mult să câștig titlul cu Craiova, dar acum vreau să merg în vacanță, să stau liniștit, apoi vom vedea ce se va întâmpla din sezonul următor. Cu siguranță, am o vârstă, mă gândesc la binele familiei. Oferte sunt, dar vom vedea ce se va întâmpla după vacanță. Da, sunt șanse să plec, dar vreau să mă liniștesc, a fost un an greu, au fost doi ani grei pentru mine pe plan personal, după aceea voi lua o decizie cu familia mea, cu cei din club, vedem ce oferte sunt”, a spus Alex Mitriță după meci.