În minutul 58 al partidei, la scorul de 1-0 în favoarea roș-albaștrilor, oltenii au primit o lovitură grea.

Universitatea Craiova, în zece, din minutul 58

Alexandru Cicâldău a fost eliminat, iar echipa lui Mirel Rădoi a fost nevoită să se descurce în inferioritate numerică.

Istvan Kovacs a scos cartonașul roșu pentru fotbalistul Craiovei, după ce Alexandru Cicâldău l-a faultat pe Darius Olaru. Mijlocașul oltenilor a ridicat piciorul și l-a lovit în zona capului pe căpitanul campioanei României.

Cicâldău a văzut primul galben pe finalul primei reprize, când l-a călcat pe Florin Tănase.

