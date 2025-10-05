În minutul 58 al partidei, la scorul de 1-0 în favoarea roș-albaștrilor, oltenii au primit o lovitură grea.
Universitatea Craiova, în zece, din minutul 58
Alexandru Cicâldău a fost eliminat, iar echipa lui Mirel Rădoi a fost nevoită să se descurce în inferioritate numerică.
Istvan Kovacs a scos cartonașul roșu pentru fotbalistul Craiovei, după ce Alexandru Cicâldău l-a faultat pe Darius Olaru. Mijlocașul oltenilor a ridicat piciorul și l-a lovit în zona capului pe căpitanul campioanei României.
Cicâldău a văzut primul galben pe finalul primei reprize, când l-a călcat pe Florin Tănase.